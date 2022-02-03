«الصحة»: المصريون يحصلون على عقار كورونا بالمستشفيات.. ولم نتحه بالصيدليات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المصريين بدأوا في الحصول على عقار كورونا بالمستشفيات: «لم نصل إلى مرحلة إتاحته في الصيدليات العامة، لكنه موجود في صيدليات المستشفيات الحكومية والجامعية، وقد يتاح للمستشفيات الأخرى التي تخضع للمتابعة المباشرة من وزارة الصحة».

الحصول عليه في أول أسبوع من المرض

وأضاف عبدالغفار، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذا العقار فموي للبالغين في أول 5 أو 7 أيام من المرض ويقلل من شدة المرض ومعدلات الوفيات واحتمالية دخول المستشفيات».

سر اشتراط الإشراف الطبي

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «العقار يستخدم في المستشفيات فقط في هذه المرحلة لأنه يجب أن يتم الحصول عليه تحت إشراف طبي، ونسبة الالتزام الطبي المباشر ليست في أحسن أحوالها، وبدلا من الروشتة التي لا يستخدمها الناس، فإننا نجعل الأطباء يكشفون على المرضى حتى يتم اختيار الفئات المستفيدة من العقار».

وأردف: «عندما يتم الحصول على هذا اللقاح في المستشفيات الحكومية والجامعية فإننا نحصل على مأمونية أكثر بخصوص المرضى وسلامة التوزيع».

93% من متلقي العلاج بالمسشتفيات لم يحصلوا على لقاح كورونا

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على أن نسبة متلقي العلاج في المسشتفيات من مصابي كورونا الذين لم يحصلوا على اللقاحات تقدر بنحو 93%.

وأردف: «هذه النسبة تعني أن كل 100 شخص تلقوا العلاج في المستشفيات لم يحصل 93 منهم على اللقاحات».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «احتمال دخول الحاصل على التلقيح للمستشفيات لا تزيد عن 2.7%، وهذا فارق كبير جدا يجعل المواطنين يقبلون على اللقاحات».

وأتمّ، أن الإحصائية أوضحت أن احتمالية حدوث كورونا طويل الأمد «متلازمة ما بعد كورونا» في غير المطعمين أعلى بـ41% من اختمالية حدوثها في المطعمين، حيث أجريت على ما يقرب من 8 آلاف مريض، وبالتالي فإن اللقاحات تقلل من احتمالية وجود متلازمة ما بعد كورونا.