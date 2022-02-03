حظك اليوم برج الحمل الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن صبورا

يتميز مولود برج الحمل بأنه متيم عاشق فهو يتسم بالرومانسية، ويسأل الكثير عن فضوله الزائد وما سببه، فهو يحب أن يعرف كل التفاصيل من حوله، وهو يستمد قوته من النار التي تضيء الطريق بأشعتها فهو برج ناري، وهو يحب أن يكون مشهور بين الناس حيث أنه يفضل أن يكون مشهور أفضل من أن يكون غنيا.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا وصحيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بأن تعتنى بصحتك وتتجنب الزهو بنفسك، حيث أن الغرور قد يجعلك تدخل في مشكلات عديدة من الممكن ان تتجنبها بسهولة.

ومن المتوقع وفق حظك اليوم أن القمر في منزلك الثاني عشر، مما يجعلك تحقق نجاحات كبيرة إذا جعلت نفسك مسيطر على انفعالاتك، حيث أنه يمكنك أن تقدم طلباتك وتسأل عن حقوقك بمنتهى الأدب والاحترام دون انفعال لأن ذلك من شأنه أن يفسد الأمور.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس في وضع معاكس، وينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن عن أخبارك الخاصة، حيث إن الإعلان عن أمورك الخاصة من الممكن أن يفسدها.

عليك أن تكون صبورا مع الحبيب وتتحمل التقلبات العاطفية حتى لا تتعرض العلاقة للانتهاء من الطرف الآخر، فالصبر يجعلك شريكك يقدر ذلك بدرجة كبيرة وتكون العلاقة أفضل بينكما على المدى الطويل.

توقعات برج الحمل 2022

من المتوقع أن يكون مولود برج الحمل نشيط على المستوى المهني والمادي، حيث أن إرادته القوية تجعله يسيطر على كل المواقف، ويمضي في الأمور في الاتجاه الذي يريده دون أن يتأثر بأي عقوبات أو صعوبات تواجهه، كما أنه يعمل بفاعلية لكي يحقق أهدافه ويحافظ على أموره المادية.

ويعد المشتري مواليد برج الحمل بالحظ حيث أنه متوقع أن يعيش أجواء سعيدة وتسترد هدوءك النفسي، لكن عليه ألا يبالغ في ثقته بنفسه حتى لا يقع في مشكلات عديدة نتيجة لذلك، وتزداد فرص الارتباط في شهر مايو ويونيو، أما إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب الصدام مع شريك حياتك قدر الإمكان حتى لا يتسبب ذلك في انتهاء العلاقة مع من تحب.