غرفة السياحة تحدد 41 معملا لإجراء «PCR» للمعتمرين.. إجباري قبل السفر

حددت غرفة شركات السياحة عدد «41» معملا معتمدا كمرحلة أولى لإجراء المعتمرين المصريين لتحليل «PCR» الخاص بكورونا قبل سفرهم لأداء العمرة بـ 72 ساعة على الأكثر.

وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إجراء المسافرين للعمرة لهذا التحليل «إجباري» وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية وأيضا السلطات السعودية، لافتا إلى أن المعامل التي تم اعتمادها لإجراء هذا التحليل هي:

أولا.. معامل محافظة القاهرة

1- الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.

2- المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد.

3- مستشفى هليوبوليس

4- مستشفى القاهرة الفاطمية

5- مستشفى حميا العباسية.

6- مستشفى القاهرة الجديدة.

7- مستشفى حميات إمبابة.

ثانيا: المعامل المعتمدة بالمحافظات:

8- مستشفى حميات الاسكندرية «محافظة الاسكندرية».

9- المعمل المشترك بالشرقية «محافظة الشرقية».

10- المعمل المشترك بدمنهور «محافظة البحيرة»

11- المعمل المشترك ببنى سويف

12- مركز فيروسات السويس

13- مستشفى أخميم المركزي «محافظة سوهاج»

14- مستشفى الفيوم العام.

15- الإدارة العامة للمعامل المركزية «الدقهلية».

16- مستشفى النجيلة «مطروح».

17- مستشفى جراحات اليوم الواحد - سمالوط محافظة المنيا.

18- مستشفى حميات الأقصر

19-مستشفى حميات أسوان

20- مستشفى حميات الإسماعيلية

21- مستشفى حميات بنها «محافظة القليوبية».

22-مستشفى حميات بورسعيد.

23- مستشفى حميات دمياط

24- مستشفى حميات شبين الكوم «محافظة المنوفية»

25- مستشفى حميات طنطا «محافظة الغربية»

26- مستشفى حميات قنا

27- مستشفى صدر أسيوط

28- وحدة فيروسات الزعفران «محافظة كفر الشيخ».

29- مستشفى شرم الشيخ الدولي «محافظة جنوب سيناء»

30- مستشفى الطور العام «محافظة جنوب سيناء»

31- المعمل المشترك بسفاجا «البحر الأحمر»

32- معمل مستشفى الغردقة العام «محافظة البحر الأحمر».

33- مستشفى الداخلة العام «الوادي الجديد»

34- مستشفى حميات الخارجة «الوادي الجديد»

35- معامل الفا 36 - معامل د/صقربدكرنس «المنصورة»

37- معامل ترست

38- معامل المختبر

39- معامل البرج

40- كايرو سكان

41- معامل ميترا.

الجرعة التعزيزية الإضافية

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة، في بيان، إلى ضرورة تأكد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة من حصول المسافر للعمرة ممن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر، على الجرعة التعزيزية الإضافية، إضافة إلى التأكد من أن تكون شهادة جرعات اللقاح معززة بـ الـ«QR CODE» وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.