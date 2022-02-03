حظك اليوم برج الثور الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. نجاح في حياتك العملية

مولود برج الثور يتميز بتفكيره العقلاني والسليم في مختلف أمور الحياة، وهو شديد الكرم ولا يبخل على أصدقائه أو أحبائه بأي شيء، كما أنه يحافظ على الغير وعلاقته مع أصدقائه وأحبائه، فهو مخلص بدرجة كبيرة ويحافظ على أسرار الغير ويكره خيانة الأمانة، مهما كان الأمر صغيرا وهو ما يجعل الغير يثقون به طول الوقت.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مواليد برج الثور بأن يكون موفقا في الأمور المهنية، حيث إنه عليك أن تتأنى في توقيع الأوراق والعقود وتكون على قدر عال من التركيز.

القمر في منزل المشروعات يعدك بنجاح كبير في حياتك العملية، عليك استغلال ذلك للوصول لأعلى المناصب في عملك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

من المتوقع أن يكون حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي جيد، حيث إن فينوس بمنزل الحظ تمدك بالمزاج الجيد، مما يجعل أحبائك وشريك الحياة وأصدقائك يقضون وقتا ممتعا معك.

عليك أن تقيم علاقات راسخة مع الغير وتستغل وجود فينوس بمنزل الحظ، لقضاء أوقات سعيدة مع الغير وتحسين حالتهم المزاجية.

الصداقة عند مواليد برج الثور

يتسم مولود برج الثور بالإخلاص مع الأصدقاء، حيث أنه يأخذ صداقته مع الغير بجدية تامة ولا يستخف بعلاقته مع أصدقائه، فهو يتذكر كل الأحداث المهمة في علاقته مع الغير مثل أعياد ميلادهم والمناسبات المهمّة، ولكنّه لا يسمح لأي أحد بالانضمام إلى دائرة أصدقائه بسهولة حيث أنه يحتاج أن يطمئن للغير ويثق بهم.

ومن أبرز مميزات مولود برج الثور أنه يقف مع أصدقائه بدرجة كبيرة في كل المواقف الصعبة، كما أنه يهتم بالأسرة والمسائل العائلية فهو يحترم الروتين العائلي، ويهتم برغبات كل أفراد العائلة، ويحاول قدر الإمكان أن يلبي رغبات شخص شخص دون أن يتذمر أو يشعر بالضيق تجاه ذلك.

كما أنه يحب أن يقضى أوقات كثيرة مع أصدقائه ويكون مبهج ومرح، كما أن أب برج الثور يفضل أن يقضي أوقات كثيرة مع أطفاله ويقوم بمهامه معهم على أكمل وجه.