«التعليم»: لم نرصد حالة إصابة واحدة بـ«أوميكرون» أثناء سير الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول، تسير بشكل منضبط ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين، من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون، منوها بأن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى سار بشكل طبيعي.

لم نرصد أي حالات إصابة بـ«أوميكرون» بين الطلاب

وقال شوقي، لـ«الوطن»، إن الوزارة لم ترصد أي حالة إصابة واحدة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون بين الطلاب والمعلمين والإداريين في أثناء سير الامتحانات، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة تعقيم وتطهير لجان الامتحانات بصفة مستمرة؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

الحضور في المدارس يعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب

ورداً على سؤال «الوطن»، حول مطالبة العديد من أولياء الأمور على صفحات التواصل الاجتماعي بتحويل الترم الثاني «أون لاين»، بسبب انتشار «أوميكرون»، علّق وزير التعليم قائلا: «نعمل على انتظام العام الدراسي 2021-2022 بالكامل في المدارس، والحضور في المدارس له أهمية قصوى ويعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب، ولدينا خطط عديدة لمواجهة أوميكرون، وقرار تحويل الدراسة (أون لاين) في يد اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا»، مؤكدًا أنّ الجميع داخل الوزارة يعمل على استكمال العام الدراسي مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن كورونا.

ليس لنا علاقة بامتحانات الإعدادية.. والأسئلة ليست موحدة

وأوضح شوقي أن الوزارة ليس لها علاقة بامتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وأن امتحانات الشهادة الإعدادية من اختصاص المديريات التعليمية بكل محافظة على حدة، مضيفا أن أسئلة الامتحانات ليست موحدة، لأن كل محافظة تقوم بوضع الامتحانات الخاصة بها.