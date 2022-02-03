الفرحة تزين وجوه طلاب «الإعدادية» في آخر أيام الامتحانات بالبحيرة

سيطرت حالة من الفرح على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية، أمام مدارس البحيرة، قبل قليل، عقب الانتهاء من أداء امتحان الدراسات الاجتماعية، وذلك نظرا لسهولة الامتحان، حيث ذكر الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أن الأسئلة كانت متوقعة ومن الكتاب المدرسي.

شكاوى من صعوبة «الإنجليزي»

كان قد خيم الحزن على طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عقب امتحان اللغة الإنجليزية، حيث أشار الطلاب، إلى أنه تضمن العديد من النقاط الصعبة والتي تفوق مستواهم، مضيفين أن الوقت لم يسع للإجابة على كافة الأسئلة، الأمر الذي أصابهم بحالة من الصدمة.

وشهدت مدارس البحيرة خلال الأسبوع الماضي حملات مكثفة للتعقيم، كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب، وجاء ذلك طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

غرفة عمليات تابعت الامتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق شكاوى في مادة الدراسات الاجتماعية، مضيفاً أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 119742 طالبا وطالبة، وقاموا بأداء الامتحانات داخل 700 لجنة فى 18 إدارة تعليمية وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة، نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية.

وتابع وكيل تعليم البحيرة، أنه قد تم متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها بجولات ميدانية مكثفة، والمرور على عدد من اللجان فى الإدارات التعليمية، للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما تم متابعة الامتحانات على مدار الساعة من خلال غرف العمليات.