إتاحة الندب لمعلمي الابتدائية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022، سواء من حيث توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضد فيروس كورونا، أو من حيث إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب، المقرر لهم أداء الامتحان، فضلا عن الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها.

إتاحة الندب لجميع العاملين بالمرحلة الابتدائية

أعلنت بعض المديريات التعليمية، منها مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، إتاحة الندب لجميع العاملين بالمرحلة الابتدائية، ما عدا معلمي الصفوف الأولى -الصف الأول حتى الثالث الابتدائي-، للعمل بلجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أن القرار يأتي في إطار ما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، وحصول كثير من المعلمين على إجازات استثنائية، وفقا لقرار محافظ المحافظة.

وذكرت تعليم أسيوط، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الندب يأتي من واقع دفتر الحضور والانصراف بالمدارس، على أن ترسل الكشوف للجنة الإدارة قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف، للصفوف العليا بداية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، لحسن سير الامتحانات والصالح العام.

إجراءات وقائية مشددة في المدارس ضد كورونا

أشارت المديريات التعليمية، إلى أنه تم التأكيد على جميع مدارس المرحلة الإعدادية بضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية والحفاظ على توزيع الطلاب، بما يحقق التباعد الاجتماعي، فضلا عن قياس درجة الحرارة للمعلمين والطلاب، قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

شكل أسئلة الامتحانات

أكدت أن الامتحانات تم وضعها وفق مواصفات الورقة الامتحانية، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعتمد أسئلتها على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على نمط الأسئلة الجديدة التي تركز على فهم مخرجات التعلم.