إعادة إعمار 40 منزلا وتسليم 30 مركب صيد للأسر الأكثر احتياجا في أسوان

تفقدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، اليوم الخميس، 40 منزلا بعد إعادة إعمارها، من قبل مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة، وكذلك تسليم 30 مركب صيد للصيادين، وعدداً من المشروعات التنموية للأهالي، بقرية المنصورية مركز دراو في أسوان، واحدة من القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القافلة الطبية لصناع الخير

وأطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية موسعة؛ لتوقيع الكشف الطبي على أهالي القرية، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج لذلك، كما تضمنت القافلة تخصصات «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية».

وقالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّها تشعر بسعادة غامرة عند نزولها الميداني، لأنّها ترى النجاحات على أرض الواقع، مشيرة إلى أنّها لا تغضب من أي شكاوى، فمهمتها هي بحث تلك الشكاوى والطلبات وإمكانية تنفيذها.

جاء الخير لقرية المنصورية

وأضافت القبّاج، خلال كلمتها في احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية، التي نظمتها بمناسبة افتتاح 40 منزلا بعد إعادة إعمارها بقرية المنصورية، في مركز دراو بأسوان، أنّه على يد مؤسسة صناع الخير للتنمية وبمشاركة بنك القاهرة، جاء الخير لأهالي القرية، فاليوم نحن نحتفل بسكن كريم، وكذلك الصحة والحرف التراثية في قرى النوبة الرائعة.

وتابعت بأنّ مصر كلها تسعد بالنوبة وأهلها، إذ إنّ أسوان معرض تراثي جميل، ولا يوجد معرض لديارنا يخلو من أسوان، مؤكدة أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمحليات والمؤسسات الأهلية والمتطوعين، حيث إن هذه الشراكة وهذا التعاون يمثل الحياة الكريمة.

فيما أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أنّ اختيار الـ 40 منزلا جاء من كل النجوع بالقرية، وكانت معايير الاختيار أن تكون الأسرة من الأسر الأشد احتياجا، ويكون المنزل متهالك فعليا.

وقال زمزم، إن هناك بعض المنازل التي أعيدت إعمارها بشكل كامل، وهناك منازل أخرى تم عمل تسقيف لها ودهانات وباب وشباك والسيراميك الخاص بأرضية المنزل والحمام.

إعادة إعمار المنازل

وأشار إلى أنّ هناك منازل فُرشت فرشا كاملا، بداية من غرفة الاستقبال وحتى غرف النوم وغرفة الأطفال، وتسليم أجهزة منزلية، كما تم تزويد وتصميم المنازل بالشكل المألوف والألوان التي يفضلها أهالي أسوان وقرى النوبة.

ورافق وزيرة التضامن في زيارتها لقرية المنصورية، الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية في محافظة أسوان.