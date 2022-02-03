استادات الوطنية: تقديم خدمات البريد بفروعنا ينعكس على الاقتصاد القومي

قال المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الوطنية، إنه سيتم تقديم كل الخدمات التى يوفرها هيئة البريد المصري في كل أفرع استادات الوطنية، وسيتم الإعلان قريباً عن برنامج اكتشاف المواهب في المحافظات.

تقديم الخدمات داخل استادات الوطنية ينعكس على الاقتصاد القومى

وأضاف «الوزيري»، خلال مؤتمر صحفي على هامش الإعلان عن التعاون مع هيئة البريد المصرى، أن ما يتم تقديمه من خدمات داخل استادات الوطنية سينعكس على الاقتصاد القومي بشكل عام، من خلال التعاون مع الشركات الوطنية الكبيرة، إضافة إلى التعاون مع الوزارات المختلفة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن مصر على قدر كبير جدا من السمؤولية في تنظيم الاحتفالات الدولية مثل كأس العالم لكرة اليد، وهذا التنظيم يتم بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المختلفة، وليس كيان منفرد، مشيراً إلى أن تنظيم الاحتفالات الكبرى يكون خطة دولة وليس كيان.

خطة التوسع في أفريقيا خلال الفترة المقبلة

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه سيتم الإعلان عن خطة التوسع في الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنها استراتيجية دولة وتوجه سياسي كبير.

تدشين شركة «سيتي» للتوسع في إنشاء الاستادات

وقامت شركة استادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار، بتدشين شركة «سيتي»، بالتعاون مع البريد المصرى، للتوسع في إنشاء استادات جديدة وإدارة المنشآت الرياضية والتوسع فى المنطقة.

وكانت هيئة البريد المصري، أطلقت برنامج وين «Win» للنقاط والمكافآت، بالتعاون مع شركة «دي سكويرز»، المتخصصة في تصميم وتنفيذ برامج الخصومات والمكافآت الرقمية وشركة «برايم»، للاستشارات المتخصصة في تطوير الخدمات وتنفيذ خطط التحول وتطوير الكفاءات لمواجهة التحديات المستقبلية، في إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وسعي البريد المصري نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين.