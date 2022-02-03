محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون المصرفي

التقى محافظ البنك المركزي نظيره العراقي، أمس، في القاهرة بمقر البنك المركزي، للاتفاق على تعزيز التعاون المصرفي والاقتصادي المشترك بين البلدين، وبحث سبل ذلك.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنَّه على استعداد لتقديم كل الإمكانات والخبرات لخدمة العراق الشقيق، مضيفاً: «نتطلع لزيارة بغداد في القريب العاجل».

«عامر»: مستعدون لتقديم الدعم الكامل للعراق

وأضاف «عامر»، في بيان صدر عن البنك المركزي اليوم، أنَّ الهدف من اللقاء تعزيز التعاون المشترك، وسبل تطوير العمل في قطاع المصارف بين الجانبين، في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مشدداً على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأكد عامر، أنهما بحثا العديد من المجالات المهمة لتحقيق التقارب المالي والاقتصادي بين العراق ومصر في إطار روح من التعاون والتكامل، وأن هناك رغبة قوية لدى البنوك المصرية في التواجد في السوق العراقي وكذلك رغبة من البنوك العراقية في التواجد في مصر.

كما أشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى استعداد بلاده لتقديم كافة إمكانياتها وخبراتها لخدمة الجانب العراقي، كاشفاً عن تلبيته دعوة نظيرة العراقي لزيارة العراق في القريب العاجل، بصحبة وفد من البنوك والمستثمرين المصريين.

«غالب»: الدولة المصرية تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

وقال مصطفى غالب محافظ البنك المركزي العراقي، إنَّ الدولة المصرية تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بفضل قيادتها الحكيمة، مضيفاً: «نسعى للاستفادة من التجربة المصرية».

وأكد «غالب»، أنَّ بلاده تسعى لتعزيز وإقامة علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع مصر، باعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين للتوسع في استثماراتهم بالبلدين اللتين يحكمهما علاقات تاريخية قوية.

كما كشف عن نية الوفد المصرفي العراقي لعقد لقاءات مع البنوك المصرية خلال زيارته الحالية للقاهرة؛ لفتح مجال للاستثمار والتعاون بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد محافظ البنك المركزي العراقي بالنهضة الكبيرة والمؤشرات القوية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت أن تتغلب على التحديات.

ووقع المحافظان مذكرة تعاون وتبادل خبرات في مجال القطاع المصرفي والدفع الإلكتروني، بما يساهم في تعزيز مجالات الاستثمار وتنشيط العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين.