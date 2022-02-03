«التعليم»: السماح لطلاب 3 ثانوي بتعديل المواد التخصصية في حالة واحدة

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التزام الطلاب بأداء الامتحان في المواد التي قاموا بتسجيلها باستمارة التقدم الإلكترونية، ويسمح للطلاب بتعديل أي من المواد التخصصية ما لم يؤدوا الامتحان فيها، وذلك بالنسبة للشعبة العلمية فقط.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه بالنسبة للإعفاء من الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والوطنية للطلاب المصريين العائدين من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية، والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي، فور قدومهم لمصر، ويجرى إعفاءهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد، وتمنح مصدقة بالمواد التي درسوها.

إعفاء الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية من دراسة المواد العربية

وبالنسبة للطلاب المصريين مزدوجي الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية، وغير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز إعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية، ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصنفة بدرجات المواد التي درسوها بالفعل، بناء على رغبة ولي الأمر، وبإقرار كتابي منه، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.

تخصيص كشوف مستقلة للطلاب غير العرب

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة للطلاب غير العرب إذا لحقوا بمدارس لغات، يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية «التربية الوطنية - التاريخ - الجغرافيا»، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها، ويرفق الطالب باستمارته قرار إلحاقة المنصوص به على الإعفاء من كل هذه المواد أو بعضها، على أن تخصص المدرسة لهم كشوفا مستقلة «150 د امتحانات»، ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية، ويعفون من أداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، أو من بعض هذه المواد والمدرسة مسئولة عن إخطار الطالب بذلك.