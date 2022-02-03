البورصة تستهل تعاملات الخميس على ارتفاع.. والسوقي يربح 1.5 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.19%، إلى مستوى 11741.46 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.12%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2166.95 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.21%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3205.32 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.38%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.38%، عند مستوى 2054.53 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 57.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 14.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 2.595 ألف صفقة.

التداول على 120 سهما

شهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم، التداول على 120 سهمًا، وارتفع 18 سهم فقط، فيما انخفض 4 أسهم آخرين، واستقر 98 سهما دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 753.393 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يخترق يستهدف مستوى 11850 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن استقرار المؤشر الرئيسي فوق الدعم 11700، يؤهله إلى مستوى المقاومة 11850 نقطة، وحال ظهور عمليات بيع وجني أرباح قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11700 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني 11600 نقطة.

المؤشر السبعيني يستهدف مستوى 2200 نقطة

ويتوقع المحللون استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 2200، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.