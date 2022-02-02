البورصة تواصل الارتفاع لثالث جلسة على التوالي.. المكاسب 3.7 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 0.76%، عند مستوى 11691.82 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.57%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2164.35 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3198.68 نقطة مرتفع بنسبة 0.87%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 1.08%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.08%، ليغلق الجلسة عند 2046.82 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 367.9 مليون سهم، وتنفيذ 36.127 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهما، إذ ارتفع 75 سهما، مقابل انخفاض 50 سهما، واستقر 66 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي قرب مستوى مقاومة 11700 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية وارتفاع أحجام وقيم التداول، يدفعان جميع مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود، لافتا إلى أن المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 11700 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم، مع ارتفاع أحجام وقيم التداول، التي اقتربت من حاجز المليار.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11700 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني 11850 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر الرئيسي، قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة.

وتابع المحلل المالي، بأنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت نشاطا ملحوظا بتعاملات اليوم، مشيرا إلى أن استقرار المؤشر السبعيني عند أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2160 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الثاني 2200 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع عيد، في حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة بالاسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 2100 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

فيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات الممصريين والأجانب للبيع بصافي 80.6 مليون جنيه للمصريين، و388.1 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 468.7 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 751.9 مليار جنيه، بمكاسب 3.7 مليار جنيه.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات حكومية في البورصة خلال عام 2022، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتوقع استئنافه في مارس المقبل.