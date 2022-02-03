بالأسماء.. 8 مصابين في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ميكروباص، مساء اليوم الخميس، عند «الكيلو 125»، على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة، باتجاه الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار مدير أمن البحيرة بتصادم سيارتين على الصحراوي

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين في تصادم ملاكي وميكروباص بالبحيرة

أسفر الحادث عن إصابة كل من الطفلة «سلمى إبراهيم حسان»، 8 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ووالدها «إبراهيم حسان محمد إبراهيم»، 40 سنة، مقيم الشيخ زايد، باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة بالجسم، و«علوان معوض عبد الحليم»، 65 سنة، مقيم بدمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و«أسامه عبد المجيد عوض»، 45 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، و«أحمد حلمي إبراهيم»، 42 سنة، مقيم وادي النطرون، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «أبو المعاطي علي نور الدين»، 39 سنة، مقيم بكفر الشيخ، بكدمات متفرقة بالجسم، و«حجاج عبد المنعم محمد»، 30 سنة، مقيم حوش عيسى، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«حسن أحمد سعيد»، 49 سنة، مقيم وادي النطرون، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.