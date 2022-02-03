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إحالة 120 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
02:46 م | الخميس 03 فبراير 2022
محافظ البحيرة

محافظ البحيرة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص بحملة مرورية، حيث تم المرور على مستشفى الدكتور حمدي الطباخ المركزي، بأبوحمص لمتابعة الانضباط الإداري، وتم رصد غياب 79 حالة من العاملين دون سند قانوني، وكذلك وجود 41 حالة ترك عمل دون سند قانوني.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط الإداري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على المنشآت الحكومية لمتابعة عملية الانضباط الإداري، والتأكد من حصول جميع العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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