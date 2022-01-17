السيطرة على حريق داخل منزل في بني سويف بسبب تسريب غاز بوتاجاز

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق شب في منزل مكون من 3 طوابق، بقرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، بينما أصيب سائق بحالة اختناق وجرى نقله إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية الشنطور في بني سويف

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل في منزل «فوزي. إ. ح» بقرية الشنطور التابعة لدائرة مركز سمسطا، بسبب تسريب من أسطوانة بوتاجاز، ووجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقوة من الإدارة على رأس سيارتين إطفاء، وتمكنت من السيطرة على ألسنة النيران، التي أتت على محتويات الطوابق الثلاث، دون خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن وجود حالة اختناق لسائق يدعى «أشرف. ف . إ» 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى بالإضافة إلى حالة اختناق، وجرى نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى ببا المركزي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق الحادث، التي قررت تحريات رجال المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها والوقوف على أسباب الحريق.