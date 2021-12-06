أخبار المنوفية اليوم.. وقف تسريب غاز وقافلة طبية لـ«حياة كريمة»

شهدت محافظة المنوفية اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، حيث عادت حركة القطارات في المحطات القريبة من قرية جروان بالباجور والتي شهدت تسريب للغاز في الخط الرئيسي الرابط بين 3 مراكز، كما شنت الوحدة المحلية بتلا حملة لإزالة المقابر المخالفة، واغلق محافظ المنوفية مستودع غاز لبيعه أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي، كما تم عمل قافلة طبية مجانية في قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة.

قافلة طبية مجانية في قرية في المنوفية

نظمت جامعة المنوفية بالتعاون مع حياة كريمه، قافلة متكاملة من مختلف التخصصات، وضمت القافلة تخصصات طبية وتربوية ومحو أمية وتخصصات بيطرية والكشف على الحالات وتقديم العلاج المجاني لهم، ووجود كافة التخصصات، في الباطنة، والأطفال، والعظام، وانف وإذن، وجلدية، ورمد، ونفسية وعصبية، وجراحة، وطب الأسرة، وتم توقيع الكشف وتقديم العلاج وصرف الأدوية لحوالي 2000 حالة.

وقف تسريب الغاز في الخط الرئيسي بقرية في المنوفية

وشهدت قري جروان التابعة لمركز الباجور، عودة حركة القطارات إلي طبيعتها بعد توقفها بالأمس بسبب وحود تسريب غاز من الخط الرئيسي المتواجد بالقرب من شريط السكك الحديدية واستمر السيطرة عليه لعدة ساعات، كما أصيب أحد عمال الغاز أثناء السيطرة علي التسريب، كما شهدت القرية حالة من الخوف بين الأهالي بعد وصول قوات الأمن ووضع كردون أمني في محيط التسريب.

إزالة مقابر مخالفة في تلا بالمنوفية

وأزالت الوحدة المحلية بتلا في المنوفية، عدد 2 مقبرة بناء دون ترخيص بمركز ومدينة تلا، داخل مقابر سوق الحديد، وتم وقف عدد 4 مقابر ومصادرة مواد البناء ووقف الأعمال لحين الانتهاء من الترخيص.

غلق مستودع للغاز بسبب زيادة السعر في المنوفية

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غلق مستودع غاز بناحية الخضرة بمركز ومدينة الباجور لمدة شهر لبيعه أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وجاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية.