تفاصيل آخر ظهور للفنانة عايدة عبد العزيز: «ألزهايمر تمكّن من ذاكرتها» (فيديو)

خيّم الحزن على الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز، عن عمر ناهز 92 عامًا، إثر وعكة صحية شديدة تعرضت لها، صباح اليوم الخميس.

عايدة عبد العزيز ابتعدت عن الأضواء منذ نحو 7 أعوام، كما أصيبت بألزهايمر، إثر حزنها الشديد على وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي أحمد الحليم، لتقضي السنوات الأخيرة من عمرها بين جدران شقتها ومع ابنها «شريف».

قصة حب جمعت الفنانة الراحلة بزوجها

وكانت «الوطن» انفردت بآخر ظهور للفنانة عايدة عبد العزيز، وذلك قبل عامين تقريبًا، حيث تبين سوء حالتها الصحية إثر إصابتها بألزهايمر، والذي تسبب في فقدان الكثير من ذكرياتها وأعمالها الفنية، ولم يتبقَ في الذاكرة سوى قصة الحب التي جمعتها بزوجها أحمد عبد الحليم.

عايدة عبد العزيز لم تكن تستطيع تذكر كواليس أعمالها، أو أقرب أصدقائها، إذ تمكّن مرض ألزهايمر من اقتحام ذاكرتها، لتقضي حياتها ما بين متابعة التليفزيون وقراءة الصحف في بعض الأحيان.

حزن وبكاء شديد

وتحدث شريف أحمد عبد الحليم، ابن الفنانة عايدة عبد العزيز، لـ«الوطن» آنذاك، مؤكدًا أنّ والدته كانت تنسى في بعض الفترات أن زوجها قد رحل عن عالمنا، وحين تتذكر، تدخل في نوبة حزن وبكاء شديدة.

يذكر أن عايدة عبد العزيز تزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم، بعدما جمعتهما قصة حب كبيرة.

وشاركت عايدة في عدد كبير من الأفلام منها «النمر والأنثى» مع عادل إمام، و«حائط البطولات»، و«عفاريت الأسفلت»، و«فجر الإسلام»، و«هليوبلس»، و«خلطة فوزية»، و«كشف المستور»، و«بوابة إبليس»، و«خرج ولم يعد».