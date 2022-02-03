مؤلف آخر عمل لـ عايدة عبد العزيز: فخور أنها لعبت دورا من تأليفي (فيديو)

نعى المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال، وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز، التي توفت عن عمر ناهز 92 عاما، مؤكدا شعوره بالفخر أبنها قدمت عملا من تأليفه وهو مسلسل «دهشة»، وذلك قبل إصابتها بمرض ألزهايمر.

عبد الرحيم كمال: الفنانة الراحلة قدمت دورا من أصعب الأدوار

وعلق المؤلف والسناريست عبد الرحيم كمال، خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «عايدة عبدالعزيزتشرفت بها في مسلسل دهشة في دور (سكن)، وقدمت دور امن أصعب وأجمل الأدوار».

وعبر المؤلف والسيناريست عبد الرحيم كمال، عن شعوره بالفخر، لتقديم الفنانة عايدة عبد العزيز دورا من تأليفه، قائلا: «أحسست بالفخر أنها قدمت شخصية من شخصياتي، فهي ممثلة من هذا الطراز الرفيع، سيدة من سيدات المسرح العربي التي تملك موهبة متفردة، وأداء يضاهي أداء أعظم الممثلات في العالم، رحمة الله على الفنانة المصرية العظيمة التي أنارت المسرح القومي والسينما والمسلسلات الدرامية، وأقبل عليها بفضله ورضاه».

مسلسل «دهشة» آخر أعمال عايدة عبد العزيز

وقدمت الفنانة عايدة عبد العزيز، مسلسل «دهشة» مع يحيى الفخراني الذي عرض عام 2014، وهو العمل الوحيد الذي عرض لها بعد وفاة زوجها المخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم عام 2013، وذلك قبل إصابتها بمرض ألزهايمر.

وقدمت الفنانة عايدة عبد العزيز، العديد من الأعمال المتنوعة بين الدراما والسينما والمسرح، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وقامت بالتدريس لطلاب المعهد بعد تخرجها وتفوقها بالمعهد.