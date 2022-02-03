مخرج مسرحي: رصدت العروض المصرية في موسوعة من 17 ألف صفحة

قال الدكتور عمرو دوارة، المخرج والمؤرخ المسرحي، إن كتابه «المهرجانات المسرحية العربية بين الواقع والطموحات»، ذكر فيه كافة المهرجانات الفنية الكبرى على مستوى الدول العربية، وأهم الدورات، ورؤية نقدية للعروض التي قدمت في تلك المهرجانات والمسرحيات العربية.

وأضاف «دوارة» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن موسوعته الصادرة في شكل 10 أجزاء بها 17 ألف صفحة، رصد فيها التاريخ المسرحي المصري بشكل مرتب أبجديا منذ عام 1870 وحتى عام 2015: «صدر حتى الآن 10 أجزاء، وكل جزء فيه ألف صفحة وكل مسرحية ليها صفحتين، وده جديد على مستوى العالم أن تكون الموسوعة مصورة وكل عرض فيه 3 صور».

الموسوعة ترتب المسرحيات أبجديا

وأوضح أنه في الجزء السابع عشر من الموسوعة، يوجد 5 مداخل تساعد الباحثين في الوصول بسهولة لمخرجي مختلف المسرحيات المصرية: «لو الشخص مش فاكر اسم المخرج وفاكر اسم المسرحية هيدور على المسرحية بشكل أبجدي، وفيه ترتيب سنوى، وده يهم الباحثين».

وأكد أنه في رصده لتلك المسرحيات لم يقدم نقدا أدبيا أو فنيا، ولكنه حرص على تقديم الحقيقة كاملة، ومن خلالها اكتشف الكثير من الأشياء المهمة: «يعقوب صنوع أثبت أن مجموعة الممثلين اللي عملوا معه ماتيلدا وليزا وعبدالخالق، اشتغلوا في فرقة إبراهيم حجازي وكل ده بالوثائق، وأثبت أن لطيفة عبدالله مثلت على المسرح قبل منيرة المهدية، فيما كانت المهدية هي أول صاحبة فرقة، وأول مخرجة كانت فاطمة رشدي وكانت صاحبه فرقة، وأول من أسست دار عرض كانت مطربة شهيرة تسمي ملك».

«دوراة»: والدي نصحني بأن أجعل الفن هواية

وتابع «دوارة»: «نصيحة والدي أن أجعل الفن سواء كنت مخرجا أو مؤرخا أو ناقدا، هواية وعشق، والهندسة هي اللي بتصرف كل الأشياء الضرورية، وده اللي أداني الفرصة أني أدور على الجودة وليس المقابل المادي».