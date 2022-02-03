«الأرصاد»: نشاط للرياح وسقوط أمطار على القاهرة خلال ساعات الليل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها منذ قليل، استمرار نشاط الرياح خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة، وخصوصا السواحل الغربية، بسبب تمركز المنخفض على الحدود الغربية للبلاد، مشيرة إلى أنّه مع التقدم في الوقت تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية؛ لتصل إلى غزيرة وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من خفيفة إلى متوسطة، خلال فترة الليل وصباح الجمعة.

وأوضح خبراء الأرصاد، ارتفاع الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح، ويكون الانخفاض في درجات الحرارة ملموسًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية والدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تزداد شدة الأمطار مع تقدم الوقت، بحيث تكون رعدية ومصحوبة بالبرد أحيانا على السواحل الشمالية، وتتقدم للمناطق الداخلية لتكون أقل حدة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

كما أعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 16 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 17- 11

السلوم 17- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 16- 10

السويس 16- 10

العريش 18- 11

رفح 19- 11

رأس سدر 16- 09

نخل 14-01

نويبع 16- 13

طابا 15- 11

كاترين 07- 01

الطور 17-08

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 21- 12

مرسى علم 20- 11

الفيوم 16- 09

بني سويف 16-07

المنيا 17-07

أسيوط 17- 07

سوهاج 17 -07

قنا 18- 07

الأقصر 18- 09

أسوان 20- 10

إدفو 20-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 13.