تحذير عاجل من الأرصاد لمشاهدي مباراة مصر والكاميرون بالمقاهي: ارتدوا ملابس ثقيلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عشاق كرة القدم، الراغبون في مشاهدة المبارة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيرة الكاميروني، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم الخميس، على المقاهي أو في اِلأماكن المفتوحة، ناصحة بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار، خاصة مع التوقعات بحدوث تقلبات مفاجئة في الطقس، يصاحبها سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة على أغلب المحافظات، من بينها القاهرة الكبرى، بداية من مساء اليوم.

تحذيرات الأرصاد لمشاهدي مباراة مصر والكاميرون

بالتزامن مع مباراة مصر والكاميرون، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، تشهد اضطرابات في حالة الطقس.

أمطار رعدية وتساقط حبات البرد

أشارت منار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، منذ الصباح الباكر، لتشهد أمطارا بين خفيفة ومتوسطة نهار، وتزداد شدتها مع تقدم ساعات اليوم، لتتحول إلى غزيرة ومتقطعة في فترات المساء، على القاهرة الكبري، ومعظم محافظات الجمهورية، مع تساقط لحبات البرد على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ.

وأضافت أن درجات الحرارة في القاهرة حاليا معتدلة، في حين أنها ستشهد مع بداية ساعات الليل، تكاثر للسحب والمتوسطة، مع سقوط الأمطار المتوسطة والمتفاوتة الشدة مع بداية ساعات الليل، ستمد إلى محافظات شمال الصعيد، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، لافتا إلى أنها ستكون ما بين متوسطة ورعدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 08

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 17 08

رفح 20 08

رأس سدر 20 10

نخل 1001

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01

الطور 2108

شرم الشيخ 2313

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بني سويف 2006

المنيا 2006

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

إدفو 2308

أبو سمبل 2207

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13

يذكر أن القناة الجزائرية الأرضية، قررت بث مبارة مصر والكاميرون، في قبل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.