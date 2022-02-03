تحذير عاجل من الأرصاد لمشاهدي مباراة مصر والكاميرون بالمقاهي: ارتدوا ملابس ثقيلة
كتب:
انتصار الغيطانى
12:35 م | الخميس 03 فبراير 2022
أحد المقاهي أثناء مباراة لمنتخب مصر - أرشيفية
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عشاق كرة القدم، الراغبون في مشاهدة المبارة المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيرة الكاميروني، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم الخميس، على المقاهي أو في اِلأماكن المفتوحة، ناصحة بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار، خاصة مع التوقعات بحدوث تقلبات مفاجئة في الطقس، يصاحبها سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة على أغلب المحافظات، من بينها القاهرة الكبرى، بداية من مساء اليوم.
تحذيرات الأرصاد لمشاهدي مباراة مصر والكاميرون
بالتزامن مع مباراة مصر والكاميرون، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، تشهد اضطرابات في حالة الطقس.
أمطار رعدية وتساقط حبات البرد
أشارت منار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، منذ الصباح الباكر، لتشهد أمطارا بين خفيفة ومتوسطة نهار، وتزداد شدتها مع تقدم ساعات اليوم، لتتحول إلى غزيرة ومتقطعة في فترات المساء، على القاهرة الكبري، ومعظم محافظات الجمهورية، مع تساقط لحبات البرد على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ.
وأضافت أن درجات الحرارة في القاهرة حاليا معتدلة، في حين أنها ستشهد مع بداية ساعات الليل، تكاثر للسحب والمتوسطة، مع سقوط الأمطار المتوسطة والمتفاوتة الشدة مع بداية ساعات الليل، ستمد إلى محافظات شمال الصعيد، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، لافتا إلى أنها ستكون ما بين متوسطة ورعدية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 08
وادي النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 17 08
رفح 20 08
رأس سدر 20 10
نخل 1001
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01
الطور 2108
شرم الشيخ 2313
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بني سويف 2006
المنيا 2006
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
إدفو 2308
أبو سمبل 2207
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13
يذكر أن القناة الجزائرية الأرضية، قررت بث مبارة مصر والكاميرون، في قبل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.