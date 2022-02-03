الأرصاد: ذروة حالة عدم الاستقرار غدا.. وفرص لتساقط أمطار بالقاهرة

قالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أعلنت بالأمس، أن اليوم الخميس سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية تبدأ تحديدا من ظهر اليوم وتستمر حتى مساء غدا الجمعة، موضحة: «في القاهرة تزداد فترات سطوع أشعة الشمس لكن الحالة الجوية مع ساعات الليل ستبدأ في التغير، وستسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى جنوب الوجه البحري، وبعض المناطق من شمال الصعيد ومدن القناة»

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «حالة الاستقرار في الحالة الجوية بدأت وكلنا نلاحظ نشاط الرياح، إذ نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي آخر على سطح الأرض ويتزامن معه وجود منخفض جوي آخر، وغدا سنشهد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويبدأ المنخفض الجوي في التحرك اتجاه شرق البلاد بكتل هوائية محملة بالرطوبة».

سرعات الرياح اليوم

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح اليوم ستتراوح بين 40 و50 كيلومتر من في الساعة، وهي رياح جنوبية غربية، وبالتالي فإنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة ومع تقدم ساعات النهار تبدأ الأمطار في التساقط على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، وتبدأ الأمطار متوسطة لكن مع دخول ساعات الليل ستبدأ كميات الأمطار في الزيادة وتمتد للمناطق الداخلية في البلاد.

مناطق تساقط الأمطار

وأشارت إلى أن غدا الجمعة سيشهد تساقط أمطار على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط، وستكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وقد يتساقط معها حبات البرد على محافظات السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح العريش، وستهطل الأمطار في المناطق الداخلية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد.