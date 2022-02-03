توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وصقيع وشبورة ونشاط للرياح والصغرى 7

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سوء حالة الطقس غدا ، نظرا للتقلبات الجوية الحادة، مؤكدة أنه سيكون مائلا للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا على جميع المحافظات، ويصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما أكدت الهيئة، أن حالة الطقس سيشهد استمرار تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية للبلاد والقاهرة الكبرى ومعظم محافظات شمال الصعيد، مع أستمرار سقوط الأمطار.

طقس الجمعة

يشهد طقس الجمعة غدا، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وتكون هذه السحب محملة بالأمطار بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وعلى فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على جميع محافظات الجمهورية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتارعلى البحر المتوسط، وتتراوح سرعات الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة، بما لا يسمح بالأنشطة والملاحة البحرية.

طقس السبت

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار المتقطعة من خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، فى حين لا تشهد القاهرة والدلتا أي أمطار، بل تظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وستتكون الشبورة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا.

ومن المتوقع، أن يستمر نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

طقس الأحد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تعود حالة الطقس إلى حالة الاستقرار يوم الأحد المقبل على كل محافظات الجمهورية، مع انخفاض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مع استمرار الشبورة المائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، حيث سيكون حالة الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 4 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 19، والصغري 13.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 19، والصغري 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.