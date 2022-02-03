«شوقي» ينفي غلق المدارس بسبب أوميكرون: مستمرون مهما كانت التحديات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، سارت بشكل منضبط وطبيعي دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على الامتحانات أثناء سير العملية الامتحانية.

لن نغلق المدارس بسبب أوميكرون

وعلق «شوقي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، عن مطالبة العديد من أولياء الأمور عبر حساباتهم الشخصية على «فيسبوك»، بإغلاق المدارس خلال الترم الثاني بسبب زيادة أعداد الإصابات بمتحور «أوميكرون»، قائلا: «نستعد لبداية الترم الثاني، ولن نغلق المدارس بسبب أوميكرون، وليس لنا قرار في ذلك، وهناك متابعة دورية للوضع الوبائي في مصر، وسننفذ أي قرارات للجنة العليا لأزمة فيروس كورونا تخص الدراسة»، متمنيا استكمال العام الدراسي 2021 - 2022، في المدارس خلال الترم الثاني لعدم تأثر مستوى الطلاب التعليمي.

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ننفذ إجراءات مشددة ضد أوميكرون في المدارس

قال وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد أي قرار بتدريس الترم الثاني «أون لاين» بدلا من الحضور في المدارس بسبب أوميكرون، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى استكمال العام الدراسي في المدارس، مهما كانت التحديات والصعوبات الناتجة عن متحور «أوميكرون»، إذ أن حضور الطلاب للمدارس هام جدا للارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي.

وأوضح أن عودة الطلاب للدراسة من المنازل سيؤثر على مستواهم العلمي، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات مصر، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، منوها إلى أن الترم الثاني سيبدأ يوم 19 فبراير الجاري.