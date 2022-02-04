وزارة الحرس السعودية توضح حقيقة الأصوات قرب معسكراتها شرق الرياض

كشفت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية حقيقة الأصوات التي تسمع قرب معسكراتها في شرق العاصمة السعودية الرياض، نافية وقوع انفجار في معسكرات تابعة لها.

وزارة الحرس الوطني تؤكد عدم صحة الأنباء بشأن وقوع انفجار

وأوضحت وزارة الحرس الوطني السعودية، في بيان، اليوم الخميس، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض.

بيان الوزارة: أعمال ومشاريع تدريبية في منطقة تدريبات عسكرية

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «تويتر»، أن ما يُسمع من أصوات بين الفترة والأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية.