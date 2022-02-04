حكاية الطفلة «لقاء» ضحية تعذيب عمها.. «كان بيعذبها علشان تذاكر»

كشف خال الطفلة لقاء جهاد، التي لقيت مصرعها على يد عمها في بولاق الدكرور، بسبب الضرب المبرح أثناء تعليمها لاستذكار دروسها وحفظ القرآن الكريم، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مؤكدا أنها تبلغ من العمر 13عامًا وهي يمنية الجنسية، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد وصلة تعذيب هي وشقيقاتها على يد عمها ويدعى «عبد الله».

وقال إن البداية كانت مع ترك الأم لبناتها في حضانة الأب حسب القانون اليمني، وذلك بعدما انفصلا عن بعضهما منذ 6 سنوات، موضحا أن الأب أخذ البنات على أساس يتولى رعايتهن وتزوج بعدها، ووكل شقيقه من والدته لحسن رعايتهم وبعدها سافر، إلا أن الغريب في الأمر، كانت في أسلوب تربيته، وأن والدهن كان يعطيه الأوامر، بضربهن بالعصيان وكان يسخن سلاح أبيض ويحرقهن به.

الأب كان يوصي عم البنات بضربهن وتعذيبهن

ويضيف خال الطفلة خلال بث مباشر مع «الوطن»، قائلا: «إن الأب وضع كاميرات مراقبة في الشقة وكان يراقب كل شيء ويوصي عمهم بضربهم وتعذيبهم بالصعق الكهربائي، وفي يوم الواقعة طلب الأب من شقيقه أن يضرب البنات مرة أخرى بضرب أدى إلى القتل، ويستخدم كل وسائل التعذيب، ومنذ شهر وثق المجني عليه وشقيقه الاعتداء بالضرب المبرح»، مشير إلى أن الأب هان عليه قتل أولاده ولم تصدق والدتهم المشهد المأساوي الذي شاهده الأب بتعذيب أبنائهما.

القصاص من القتلة

وتابعت والدة الضحية أنها تطالب بالقصاص والقبض على القتلة، وهم عم المجني عليه ووالدها والخالة التي كانت تشاهد مشاهد التعذيب، «إحنا عرفنا عند مقابلتهن، بأن عمهن كان يقسو عليهن ويقوم بضربهن للتعليم واستذكار الدروس وحفظ القرآن الكريم، ولكن كان تربيته له بقسوة وبتعذيب، فكان يعذبهن بأنواع عديدة للتعذيب، وخافوا يقولولنا عشان خايفين منهم».

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بقتل طفلة نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب، وبإجراء التحريات، تبين أن الطفلة تعرضت للضرب من جانب عمها، ما أدى إلى مصرعها، وفر المتهم هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

المتهم يسيء لبنات شقيقه

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والد الطفلة سافر أمريكا، وترك بناته الثلاث بصحبة عمهم وزوجته، إلا أن المتهم كان سيئ المعاملة مع الأطفال، وضرب المجني عليها بسبب عدم حفظ الدروس، ما أسفر عن وفاتها.