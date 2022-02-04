رامي رضوان يصفق للمنتخب بعد مباراة الكاميرون: «مليون بوسة للاعبين»

علق الإعلامي رامي رضوان على فوز المنتخب المصري بركلات الترجيح على الكاميرون، قائلًا إن المدير الفني كارلوس كيروش كان يدير المباراة من خارج الملعب بعد طرده، معقبًا: «الواحد مش عارف يقول إيه والله، مليون ألف بوسة للمنتخب المصري ولكل المصريين».

رامي رضوان يصفق للمنتخب

وصفق «رضوان»، على الهواء مباشرة في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء الخميس، وقال: «أنتوا متخيلين يا جماعة كام مليون مصري في قمة سعاته دلوقتي، في مصر والوطن العربي.. لواحد مش عارف يقول إية.. خلاص هانت.. هي فاضل تكة إن شاء الله، وقدها وقدود».

انتصار عظيم ورسالة من الرئيس

وتابع الإعلامي: «هذا الانتصار عظيم لأنك بتتكلم على مواجهة منتخب على أرضه وسط جمهوره والمنتخب ده كان نازل قتيل المباراة، لأن الكاميرون بذلت مجهودًا كبيرًا لتنظيم البطولة وبالتالي فهم بالنسبة لهم لا مفر غير إنهم يحققوا اللقب، ولكن الفراعنة أصبحوا عقدة ليهم هما وكوت ديفوار، والحمد لله أبطال أفريقيا مازالوا أبطال أفريقيا وبإذن الله يرجعوا لينا بكأس البطولة».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجه فيها التحية للاعبين، وقال فيها: «أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم».