التنمية المحلية: 21.6 مليون جنيه تمويلاً إضافياً لصندوق التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم تعزيز اعتمادات صندوق التنمية المحلية بـ21.6 مليون جنيه من الموارد الذاتية بعد استنفاده مخصصاته خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالى الحالى، لافتاً إلى أن على الراغبين فى الحصول على قرض من الصندوق التوجّه إلى أقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع، لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى وموقف التجنيد، وتقدم الوحدة المحلية الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به.

وأكد «شعراوى»، فى بيان أمس، أنه تم استنفاد 15 مليون جنيه قروضاً أتاحها الصندوق، وهو الرصيد الذى تمت إتاحته فى بداية العام المالى الحالى 2021/ 2022، وأسهم فى تنفيذ 1554 مشروعاً باستثمارات 18 مليون جنيه، منها 3 ملايين جنيه مساهمة من المقترضين، وكانت أكثر المحافظات استفادة من قروض الصندوق محافظة المنيا بـ323 مشروعاً، والدقهلية 231، وبنى سويف 143، والشرقية 133، وسوهاج 130، مشيراً إلى أهمية دور الصندوق فى توفير مشروعات للمرأة المعيلة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، حيث تم تمويل 1046 مشروعاً للمرأة بنسبة 67.3% من إجمالى المشروعات التى نفّذها الصندوق.