موعد انتهاء الأمطار على القاهرة والجيزة ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، بعد أن شهدت اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة مصحوبة بحبات البرد، بالإضافة لانخفاض في درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن اليوم سيشهد نهاية سقوط الأمطار على محافظة القاهرة حتى الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير، إذ تشهد المنطقة انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار

ووفقا لبيان الأرصاد، فإن أيام السبت والإثنين والثلاثاء والأربعاء ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحسن نسبي في حالة الطقس

ومن جهتها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة Extra News الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه بداية من غدا السبت سيكون هناك تحسنا نسبيا في الأجواء، وتزيد فترات سطوع الشمس على مختلف أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

كما أعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 16 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 17- 11

السلوم 17- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 16- 10

السويس 16- 10

العريش 18- 11

رفح 19- 11

رأس سدر 16- 09

نخل 14-01

نويبع 16- 13

طابا 15- 11

كاترين 07- 01

الطور 17-08

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 21- 12

مرسى علم 20- 11

الفيوم 16- 09

بني سويف 16-07

المنيا 17-07

أسيوط 17- 07

سوهاج 17 -07

قنا 18- 07

الأقصر 18- 09

أسوان 20- 10

إدفو 20-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 13.