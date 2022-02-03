طقس الفيوم: مشمس يتحول إلى بارد مساء.. وحركة نشطة للرياح

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الخميس، طقسا مشمسا ودافئ نسبيا، وسط نشاط واضح لحركة الرياح التي ازدادت بصورة ملحوظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما تنخفض درجة الحرارة تدريجياً بحلول المساء، ليخيم طقس بارد على جميع أرجاء المحافظة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من البرودة تضرب المحافظة بدءا من غد الجمعة، وغيوم كثيفة تغطي السماء واحتمالية سقوط أمطار على مدار يومين، ثم تزداد الحرارة تدريجيا مرة أخرى، حتى يسيطر طقس دافئ مشمس، بدءا من الأحد المُقبل ويستمر حتى يوم الأربعاء.

درجة الحرارة في الفيوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى في الفيوم، اليوم الخميس، 17 درجة مئوية، تنخفض تدريجياً بحلول المساء لتسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات فقط، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

حركة رياح شديدة بالفيوم

كما تشهد حالة الطقس في الفيوم، حركة نشيطة للرياح، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ المحافظة تشهد هبوب رياح غربية جنوبية شرقية بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 36%.

تحذيرات لمرضى الحساسية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ جودة الهواء مقبولة بشكل عام لأغلب الأشخاص، ولكن قد تظهر أعراض بسيطة إلى متوسطة على بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الجيوب الأنفية، نتيجة التعرض للهواء لفترات طويلة.

استعدادات لسوء الأحوال الجوية

في سياق متصل، كثفت محافظة الفيوم من استعداداتها، ورفعت حالة الطوارئ للقصوى، استعداداً لأي موجة طقس سيئة قد تضرب المحافظة، أو حدوث أي طوارئ بسبب الرياح أو في حالة هطول أمطار، حيث جرى التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالديوان العام والعمليات الفرعية في مختلف مراكز المحافظة، كما تم تجهيز فرق عمل التدخل السريع للتحرك فور وجود أي تداعيات سيئة للطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.