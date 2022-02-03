الأرصاد تحذر من طقس غدا الجمعة: أمطار وتقلبات جوية «خذوا احتياطاتكم»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ ذورتها غدا الجمعة، من أمطار ورياح، وحذرت المواطنين وطالبتهم باتخاذ الحذر، نظرا للتقلبات الجوية المتوقعة.

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري غدا الجمعة، وتمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى، وبعض المناطق من شمال الصعيد ولكنها تكون خفيفة إلى متوسطة، بجانب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تكون محملة بالأمطار بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وعلى فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح غدا، على جميع محافظات الجمهورية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتارعلى البحر المتوسط، وتتراوح سرعات الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة.

وتستمر حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتقطعة، السبت أيضا، ولكنها تكون خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

شبورة مائية في القاهرة

وتشهد القاهرة وجود شبورة مائية فقط دون سقوط أمطار على بعض الطرق المؤدية إلى محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

موعد استقرار حالة الطقس

ويبدأ استقرار حالة الطقس، الأحد المقبل، على كل محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 16- 11

طنطا 16- 10

شبين الكوم 16 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 17- 11

السلوم 17- 10

سيوة 17- 10

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 16- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 16- 10

السويس 16- 10

العريش 18- 11

رفح 19- 11

رأس سدر 16- 09

نخل 14-01

نويبع 16- 13

طابا 15- 11

كاترين 07- 01

الطور 17-08

شرم الشيخ 20-14

الغردقة 21- 12

مرسى علم 20- 11

الفيوم 16- 09

بني سويف 16-07

المنيا 17-07

أسيوط 17- 07

سوهاج 17 -07

قنا 18- 07

الأقصر 18- 09

أسوان 20- 10

إدفو 20-08

أبو سمبل 19-08

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 22- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 13.