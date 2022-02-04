قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان لفحص العاملين بديوان القوى العاملة

تفقد وزير القوي العاملة أعمال القافلة الطبية المتخصصة في طب الأسنان، لمدة 4 أيام ، بديوان عام الوزارة في إطار الاهتمام بالصحة العامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار مبادرة «حياة كريمة».

ووفقا لبيان صحفي، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل بالقافلة على المجهود المبذول فى إجراء الكشف على العاملين بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإجراءات التعقيم والتطهير للقافلة .

قافلة طبية بديوان عام القوى العاملة

وأكد وزير القوى العاملة أن هناك تعاون وتنسيق كامل ومستمر مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من المجالات المشتركة، لافتا إلي ضرورة الاهتمام بالصحة العامة والوقاية من أمراض الفم والأسنان لكافة العاملين بالوزارة .

برنامج تثقيفي توعوي

وشملت القافلة تقديم خدمات علاجية من بينها: «علاج اللثة، وحشو الأسنان وتنظيف الجير، إلى جانب تقديم التوعية للعاملين عن طريق تنفيذ برنامج تثقيفي توعوي حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لتقديم الخدمة الصحية لكافة أطياف الشعب المصري».

وتأتي القافلة تحت إشراف الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، والدكتور مجدي السيد مدير مركز أبحاث طب الأسنان، وبمشاركة الدكتور أمجد تاج الدين استشاري أول جراحة الوجه والفكين استشاري القافلة، وبسواعد شباب اخصائيين واستشاريين وإداريين وتمريض بمركز أبحاث طب الأسنان بالقاهرة.