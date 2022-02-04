سعر الذهب اليوم الجمعة.. انتعاشة كبيرة فى مبيعات عيار 21 الشعبي

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا فى سعر الأوقية على الصعيد العالم، اليوم، فيما استقرت أسعار المعدن النفيس محليا وسط توقعات بأكثر من سعر خلال التداولات اليومية للذهب في البورصات العالمية.

سعر الذهب محليا

وبيع جرام الذهب عيار24 بسعر تراوح ما بين 905 و907 جنيهات، وعيار 21 بسعر 792 و794 جنيها، وسجل عيار 18 سعر تراوح بين 679 و681 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي ارتفع سعر الأوقية ليباع بسعر 1.808.94 دولار للأوقية وبيع عيار 24 بسعر 58.15 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.31 دولار وبيع عيار21 بسعر 50.88 دولار فيما بيع عيار 18 بسعر 43.61 دولار فى بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية .

العيار 21 الأكثر مبيعا

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إن مبيعات المشغولات الذهبية وخاصة عيار 21 ارتفعت خلال 30 يوما الماضية ولكن بشكل تدريجي مسجلة أعلى مبيعات العام الجاري.

وأشار «نجيب»، إلى أن مبيعات المشغولات الذهبية شهدت تحسنا ملحوظا وخاصة الذهب عيار 21 الشعبي والأكثر مبيعا حيث يعتبره المصريون زينة وادخار.

إجازة المدارس وتخوفات من الارتفاع انعشت مبيعات الذهب

وفي سياق آخر، قال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن شهر يناير وبدايات الشهر الجاري شهدت تحسنا في الطلب على شراء المشغولات الذهبية بسبب تراجع السعر الذي يحفز على الشراء، لافتا إلى أن المشغولات الذهبية عيار 21 الشعبي استحوذت على النسب الأكبر من الطلب، وأرجع الأسباب إلى إجازة المدارس وتوجه بعض المتعاملين للشراء تخوفاً من عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب انخفضت أمس الخميس خلال تداولات بعد ثلاث جلسات من المكاسب، وذلك رغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الأصفر تضرر من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.