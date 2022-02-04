تفاصيل 12 وظيفة بعضها في السعودية براتب يتجاوز 41 ألف جنيه مصري

أعلن أحد المواقع المعنية بتوفير حركة الوظائف، حاجة بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك المستشفيات لبعض العاملين للانضمام إليها شرط توافر بعض الشروط والمؤهلات كالسن والخبرات والمؤهلات الدراسية وإجادة بعض المهارات.

ووفقا للموقع يمكن التقديم لـ الوظائف من خلال الدخول على المهنة واختيار التقديم على الوظيفة أو التقدم من خلال الذهاب لمقار الشركة والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: الشركة المصرية الأوروبية ثرموتك .

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مدني أو معماري

اسم الشركة: ميديا تك للصناعات.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 33- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مشتريات

اسم الشركة: المكتب الفني للمقاولات أحمد رضا إبراهيم .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25- 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسئول مبيعات عقارية

اسم الشركة: جيما للتسويق العقاري .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب عام

مكان العمل: في العمل بالمملكة العربية السعودية.

اسم الشركة: دايره سيليوشن .

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 6-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 6000 - 10000 ريال سعودي، ما يعادل 41896.46 جنيه مصري.

وظيفة تمريض

اسم الشركة: المستشفى الأمريكي.

مقر العمل: شيراتون - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) ( المعهد الفني للتمريض ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير مطعم

اسم الشركة: فلوري.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28- 44 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 7000 - 11000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 2500 جنيه مصري.

وظيفة مسئول تسويق الكتروني

اسم الشركة: أورانج باي .

مقر العم: الغردقة - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2700 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: أورانج باي.

مقر العمل: الغردقة - البحر الأحمر .

العمالة المطلوبة: 4 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة صيدلي - مدير فرع

اسم الشركة: صيدليات الصيرفي .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الصيدلة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مدني مكتب فني

اسم الشركة: غمري للمقاولات والاستثمار العقاري.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000- 9000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب/محاسبة

اسم الشركة: بلايد للحلول المتكاملة.

مقر العمل: الظاهر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.