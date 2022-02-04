إزالة 13 حالة بناء مخالف بالقليوبية.. ومطالبات بسرعة إنهاء التصالح

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة لليوم الثاني على التوالي لـ إزالة المباني المخالفة التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب، وتمكنت الحملة من إزالة 13 حالة بناء مخالف من بينهم جمالونات وهناجر ومنازل سويسي بالطوب الأبيض على مساحة 3 آلاف متر أراضي زراعية

محافظ القليوبية: تحرير محاضر فورية للمخالفين

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال الحملة، إنه تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة أي تعديات جديدة في مهدها ويتم رصد كل حالة وفحصها بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وشدد «الهجان» على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا، مؤكدا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الدولة.

إزالة 405 حالات تعدي في الموجة 19

يذكر أن القليوبية، أزالت خلال المرحلة الأولى من الموجة 19، من 19 إلى 30 يناير الماضي، 450 حالة بمساحة 26 ألفا و945 مترا مربعا: في قطاع النيل تم إزالة 4 حالات بمساحة 379 مترا مربعا، في قطاع الري والصرف تم إزالة 419 حالة بمساحة 16 ألفا و850 مترا مربعا، في قطاع السكة الحديد تم إزالة 15 حالة بمساحة 8 آلاف و175 مترا مربعا، في قطاع الطرق والكباري تم إزالة 12 حالة بمساحة 1541 مترا مربعا.

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وذكر محافظ القليوبية، أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 30 يناير 2022، نسقت الأجهزة التنفيذية للمحافظة مع مديرية أمن القليوبية، وتم إزالة 2071 حالة تعدي على مساحة 163 ألفا و162 مترا مربعا في ولايات النيل والري والصرف والطرق والكباري والسكة الحديد والأوقاف والزراعة والوحدات المحلية.

تحذير للمتقدمين بطلبات تصالح

أهابت محافظة القليوبية، في بيان لها، بالمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح والحاصلين على نموذج (10) سواء كان دائم أو مؤقت، عدم القيام بأي أعمال بناء دون الحصول على ترخيص بناء للأعمال من الإدارات الهندسية بمجالس المدن والمراكز والأحياء، طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إذ أن قبول التصالح يكون على الأعمال المخالفة السابقة، وليس ترخيص للبناء الحديث وإلا يقع تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية كمخالفات حديثة، طبقا لما ورد بالقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص بالتصالح على أعمال البناء.