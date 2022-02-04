«الأرصاد» السبت بداية استقرار الطقس.. واستمرار الأمطار الغزيرة اليوم

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، قبل قليل، استمرار تدفق السحب الرعدية على مناطق من السواحل الغربية «الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن- العلمين»، بالإضافة لشمال الدلتا متمثلة في البحيرة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق السابق ذكرها، متوقعة تقدمها للمناطق الداخلية ومع الوقت تكون أقل حدة .

وأشارت الهيئة إلى استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، وتتأثر مناطق من الوجه البحري ومدن القناه بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة .

السبت بداية استقرار الأحوال الجوية

ومن جهتها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بداية من غدا السبت تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية مع انحسار فرص سقوط الأمطار، حيث سيشهد السبت بداية التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وتزيد فترات سطوع أشعة الشمس مقارنة الأيام الماضية.

وأكدت «غانم»، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر حتى ساعات المساء، وما زالت الأمطار تتساقط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى حتى الآن، إضافة إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، منوهة إلى أن الطقس سيكون مائلا للبرودة ليلا على شمال الصعيد والسواحل الشرقية، معتدل الحرارة على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الاستقرار يعود الأسبوع المقبل

وكانت الهيئة توقعت في بيان سابق لها، أن تعود حالة الطقس إلى الاستقرار بداية من يوم الأحد المقبل على كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى تراجع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مع استمرار الشبورة المائية الصباحية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.