تحذير عاجل من «الأرصاد» لمرضى الجهاز التنفسي: الزموا منازلكم (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية منذ أمس، بدأت بنشاط رياح مثيرة للأتربة على معظم الأنحاء، وانخفضت الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب هبوب الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، حيث أدت إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأضافت: «ننصح مرضى جهاز التنفسي والصدر والحساسية بعدم الخروج من المنازل، والالتزام بارتداء الكمامات».

سقوط الأمطار في معظم الأنحاء

وأضافت «شاكر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة DMC: «تساقطت الأمطار على العديد من مناطق الجمهورية من السواحل الشمالية والوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، كما أن تساقط الأمطار مستمر على مدار اليوم، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة».

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية بداية من مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط والعريش ورفح وتكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد.

أمطار على القاهرة الكبرى

ولفتت، إلى أن القاهرة الكبرى ستتأثر بأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وتمتد إلى محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

الرياح في معظم الأنحاء

وأشارت إلى أن الأنحاء كافة ستتأثر بالرياح وستكون مثيرة للأتربة على معظم المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة، كما سيتأثر بذلك الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الموجة سيصل إلى 5 أمتار، مشددةً على أن الطقس سيكون متقلبا بجميع العناصر الجوية.

وأوضحت، أن غدا السبت سيشهد بداية تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث ستستمر الأمطار فقط على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لكن تنعدم على بقية مناطق الجمهورية وتهدأ سرعات الرياح وتعود الملاحة البحرية إلى طبيعتها بداية من غد.