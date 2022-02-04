ضبط 7749 شخصا لعدم ارتداء الكمامة.. وإحالة 46 منهم للنيابة لعدم سداد الغرامة

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

إحالة 46 شخصا للنيابة لرفضهم سداد الغرامة

- ضبط 7749 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7703 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 46 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

692 مخالفة عدم إغلاق المحلات في المواعيد المقررة

- كما تم تحرير 692 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 160 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 872 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.