الأوقاف: افتتحنا 98 مسجدا في الدقهلية خلال عام.. ونسعى لتعظيم «صك الإطعام»

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الوزارة افتتحت 98 مسجدا خلال عام واحد في الدقهلية، كما أنّه يحضر للمرة الرابعة افتتاحات مساجد في المحافظة هذا العام، وكلها على مستوي عالٍ بمفهوم المسجد الجامع، ما يعد هي نقلة كبيرة في عمارة المساجد.

وزير الأوقاف يهنئ سكان الدقهلية بالعيد القومي للمحافظة

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته أمام القيادات الدينية في الدقهلية، على هامش زيارته للمحافظة، في إطار احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة، وافتتاح مسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة: «أهنئ أهالي الدقهلية بالعيد القومي للمحافظة، وبحلول شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وهي رسالة سلام للعالم، وأنّ الحرب في الإسلام حرب دفاعية عن النفس والوطن».

توزيع 3 أطنان لحوم في الدقهلية من صك الإطعام

وأشار إلى أنّه مع حلول شهر رجب، تبدأ روحانيات شهر رمضان المبارك، موضحا أنّه كان في مجزر البساتين لبدء عملية الذبح التابعة لـ«صك الإطعام»، وبدأت الوزارة توزيع 6 أطنان لحوم في محافظتي القاهرة والجيزة، واليوم يتم توزيع 3 أطنان لحوم في الدقهلية، وكل أسبوع يتم توزيع 25 طنا.

وأكد جمعة، أنّ شهر رمضان هو شهر الخير، تحاول الوزارة فيه الوصول إلى 200 ألف أسرة من الأولى بالرعاية لتوزيع صكوك الإطعام عليهم، تحت إشراف طبي وبيطري، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والأخصائيين الاجتماعيين، حيث تصل اللحوم إلى مستحقيها حتى باب المنزل.

صك الإطعام بـ300 جنيه

وطالب وزير الأوقاف، بتشجيع المواطنين على التبرع لصك الإطعام حيث تبلغ قيمة الصك 300 جنيه، متابعا: «يجوز أن تكون الصكوك جزءا من الزكاة، ونكون نحن طريق للوصول إلى المحتاجين، ويجوز أن تكون لكفارة يمين أو كفارة صيام، كل جوانب الإطعام والزكاة والصدقات، حتى لو محتاجين تعمل عقيقة، ممكن تشارك بها في صك الطعام، وستصل إلى المواطن حتى باب البيت».

وأوضح جمعة، أنّ مستوى اللحوم التي نوزعها مرتفع جدا، ونتعامل مع أفضل أنواع اللحوم، وحتى كمية الدهون بها تكون قليلة، مضيفا: «كلما زادت حصة المحافظة من الصكوك زادت حصة المحافظة من اللحوم، وما سيتم جمعه سيرد لكم لحوما، إضافة إلي ما نوزعه، وذلك لتعظيم العائد من المشروع».