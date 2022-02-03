جامعة المنصورة تحتفل بيوبيلها الذهبي.. «التاريخ العريق والمستقبل الواعد»

أعلنت جامعة المنصورة عن رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للاحتفال على مدار عام دراسي باليوبيل الذهبي لها، ومرور 50 عامًا على إنشائها كمؤسسة مصرية تعليمية وطنية متميزة، ويخلد تاريخ التميز لهذه الجامعة منذ إنشائها عام 1972، كسادس الجامعات المصرية من حيث النشأة، وأنها تتبوأ مكانة بحثية وتعليمية رفيعة بين الجامعات العالمية، فضلا عن بصماتها المعاصرة في مجالات التحول الرقمي والطب.

فلسفة اليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة

وأضحت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن فلسفة اليوبيل تقوم على إبراز عراقة جامعة المنصورة وما لديها من تاريخ وضاء، مرورًا بحاضرها المتميز وسمعتها العلمية والمجتمعية المرموقة، ومدى مساهمتها فى صناعة العلم والمعرفة، من خلال امتزاج أدوارها التعليمية والبحثية والاجتماعية، الذى يفرض استشراف مستقبل واعد.

كما توجه الجامعة طاقتها البشرية والمادية خلال يوبيلها الذهبي إلى دعم أهداف التنمية المستدامة بشكل خاص، معتمدة على توجهات الجمهورية الحديثة التى أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية.

محاور اليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة

وتتضمن فاعليات اليوبيل، عقد مؤتمرات رقمية وقومية وتدشين استراتيجيات تعليمية وبحثية وخدمية ضمن متطلبات دعم وتعزيز المفهوم المعاصر للجمهورية الجديدة، بواقع ما يقرب من 20 حدثا قوميا تنظمه الإدارة للقطاعات الرئيسة للجامعة، وأكثر من 70 فاعلية موزعة على الكليات المختلفة للجامعة؛ حيث تقوم احتفالات اليوبيل على دعم 5 محاور رئيسة، وهي:

1- محور المسؤولية الاجتماعية «جامعة مسؤولة اجتماعيا».

2- محور البحث العلمي والابتكار «جامعة رائدة بحثيًا».

3- محور التعليم والأنشطة الطلابية «جامعة متميزة تعليميًا».

4- محور أنشطة التحول الرقمي «جامعة من الجيل الرابع».

5- محور ريادة الأعمال والأنشطة الإبتكارية «جامعة داعمة إقتصاديًا».

وأكدت الجامعة على إيمانها الكامل ودعمها المستمر لسياسة الجمهورية الجديدة، ودعم أهداف التنمية ‏المستدامة كجزء أصيل من جوانب التنمية الشاملة، لمكانتها الكبرى فى صناعة العلم والمعرفة.‏