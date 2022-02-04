سيدة تفقد طفلتها في حريق شقة: جوزي رماني وأنا حامل

كانت هيام مصطفى عبد الحميد، ربة منزل، تقوم بأعمال المنزل، وتركت طفلتها وطفلة شقيقها في البيت الصغير الذي تقطن به في إحدى القرى التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، تلهو الطفلتان معا بعدما أغلقتا الباب عليهما، لينشب حريق فجأة بسبب ماس كهربائي، لتتفحم محتويات المنزل، وتتفحم معه الطفلتان مفيدة، 3 أعوام، وشمس، عامان ونصف العام، ليتحول البيت إلى مآتم يصدح منه صوت الصراخ والعويل.

ساعة كاملة حاول فيها الأهالي إخماد الحريق ولم يستطيعوا، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده واستخراج الطفلتين مصابتين بحروق من الدرجة الأولى والثالثة، ليتم نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام حيث لفظتا أنفاسهما الأخيرة.

كيف حدث الحريق؟

«سيبت بنتي شمس وبنت أخويا مفيدة في البيت، ونزلت أعمل الأكل أنا ومرات أخويا، وهما كانوا بيلعبوا مع بعض وقفلوا الباب، وفجاة لقينا الحريق شغال في البيت اللي كانوا بيلعبوا فيه، مش عارفين إيه حصل، وجرينا فتحنا الباب لقينا العيال محروقة»، بهذه الكلمات عبرت هيام مصطفى والدة الطفلة شمس، لـ «الوطن»، عن مصابها في فقدان الطفلتين.

ظروف قاسية كثيرة مرت بها الأم العشرينية، حيث تزوجت قبل نحو 3 أعوام وبعد شهرين من الزواج تركها زوجها وطردها من مسكن الزوجية وهي حامل في طفلتها، لتنتقل للعيش في منزل غير مؤهل لدى أهلها: «اتجوزت ومفرحتش، جوزي رماني وأنا حامل شهر في بنتي، وطلعت من بيت الزوجية من غير أي حاجة، وروحت عشت في أوضتين فوق السطوح في منزل أبويا وهما مقصروش معايا، وربيت بنتي لحد ما وصلت سنتين ونص، وجوزي بهدلني ومكنش عاوز يطلقني كان بيساومني ياخد بنتي وأنا رفضت، لأن هي اللي طلعت بيها من الدنيا لكن راحت مني خلاص».

الحزن ينتاب الأهالي

حزن كبير انتاب الأسرة، عقب وفاة الطفلتين، ليبدأ أهل الخير في إعادة إعمار المنزل المحترق: «الناس لما كسرت الباب وشافت الطفلتين نقلناهم المستشفى، لكن ماتوا واحدة ورا التانية من شدة الحرق»، وفقا لصلاح مصطفى والد الطفلة مفيدة.

لا تتمنى السيدة المكلومة سوى أن توفر محافظة كفر الشيخ شقة لها ضمن الأولى بالرعاية، لأنها تسكن في شقة غير آدمية فوق منزل والدها: «نفسي في شقة تأويني، أهلي مقصروش، وخلاص بنتي راحت مني وأهلي ناس على قدهم، فأنا نفسي أسكن في مكان يأويني».

بلاغ بالحريق والحماية المدنية تنتقل للمكان

كان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى تفيد بوصول طفلتين تبلغان من العمر 3 سنوات وعامين ونصف العام، مصابتان بحروق من الدرجة الثالثة والأولى بالوجه واليدين والقدمين، والبطن والصدر، نتيجة نشوب حريق.

وتم الدفع بـ قوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في أثناء لهو الطفلتين .