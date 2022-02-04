نوال الزغبي تنفي معرفتها بمحمد رمضان.. ويرد: «ربنا يباركلك في ذاكرتك»

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من لقاء الفنانة نوال الزغبي في أحد البرامج التلفزيونية، أكدت خلاله أنها لا تعرفه ولم تستمع إلى أغانيه من قبل، وهو ما رد عليه الفنان المصري بمقطع من أغنية «مصباح علاء الدين»، قائلا: «حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك، نورتي تليفزيون مصر».

نوال الزغبي عن محمد رمضان «معرفوش.. ولو هعمل دويتو هيكون مع نجم كبير»

وأذيع لقاء نوال الزغبي في برنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما شريف عن شاشة قناة «القاهرة والناس»، في يناير الماضي، وخلال الحلقة سألتها المذيعة عن رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم «دويتو» معه، فردت قائلة: «أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل»، وعندها قالت لها مقدمة البرنامج إن محمد رمضان ذات شهرة واسعة، فردت نوال ساخرة: «فين ؟؟ في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس».