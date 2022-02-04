هل يخضع البنزين الموجود في محطات الوقود للأسعار الجديدة؟.. خبير يجيب

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشا مع تثبيت أسعار السولار الجديدة للمواطنين، حيث تم بدء تطبيق الأسعار منذ التاسعة صباحاً.

تطبيق الأسعار على جميع المحافظات

وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي إنّ أسعار البنزين الجديدة التي تم الإعلان عنها يتم تطبيقها على جميع محافظات الجمهورية، حيث تم بدء العمل منذ الساعة التاسعة صباحاً.

الأسعار الجديدة تطبق على الكميات الموجودة داخل المحطات

وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكثير من المواطنين يتساءلون عن مصير البنزين المتواجد في المحطات قبل رفع السعر، موضحا أن الأسعار الجديدة تطبق على الكميات الموجودة داخل المحطات فور بدء العمل بالأسعار الجديدة الذي يتم إقرارها.

مصر تحدد أسعار البنزين بشكل ربع سنوي

وأوضح أن مصر تحدد أسعار البنزين بشكل ربع سنوي، وذلك بعد قرار الدولة منذ عدة سنوات بربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، موضحا أن مصر تقرر الأسعار وفق تحركات الأسعار العالمية لمدة 3 أشهر، إلا أن هناك دول تقوم بتحريك الأسعار بشكل فوري وتلقائية قد تصل لعدة مرات في اليوم الواحد.

تحديد أسعار البنزين وفق عدة عوامل أهمها أسعار النفط

وأشار إلي أن الحكومة المصرية تحدد أسعار البنزين وفق عدة عوامل أهمها هي أسعار النفط خام برنت العالمي والذي يتم الاحتشام عليه في الاستيراد، وكذلك سعر صرف الدولار، وأيضا أسعار وتكاليف النقل والإنتاج.

سعر بنزين 80 وصل إلى 7.25 جنيه للتر

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة 4 فبراير تحريك أسعار البنزين بزيادة قدرها 25 قرشا، لتصبح الأسعار الجديدة لبنزين 80 بـ 7.25 جنيه للتر، وبنزين 92 بـ 8.50 جنيه، وبنزين 95 بـ 9.50 جنيه، كما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 للتر.

وجاء قرار اللجنة برفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 3.5%، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في العالم خلال الأشهر الأخيرة، حيث بدأت أسعار النفط في التعافي بشكل ملحوظ، وارتفاعها بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية.