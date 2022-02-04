مصدر: تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على تعريفة المواصلات ونقل البضائع

قال مصدر حكومي مسؤول، إنّ أسعار البنزين الجديدة التي تم إقرارها اليوم لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار المواصلات أو مصاريف النقل للبضائع والسلع، وذلك لأن الحكومة متمثلة في لجنة التسعير التلقائي للوقود قررت تحريك أسعار البنزين دون المساس بأسعار السولار والذي يتم استخدامه في المواصلات العامة ونقل البضائع.

أسعار المواصلات والنقل لن تتأثر

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين أتى بتثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه، حيث اتخذت اللجنة قرار تثبيت أسعار السولار من قبل عدة مرات خلال العام الماضي 2021، وبالتالي لن تتأثر أسعار المواصلات والنقل.

رفع الأسعار بنسبة 3.5%

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار البنزين الجديدة قررت رفع الأسعار بنسبة 3.5% فقط من الأسعار السابقة، وتقدر الزيادة بـ 25 قرشا للبنزين بأنواعه الثلاثة، بدلا من 10% من قيمة السعر.

تثبيت أسعار السولار ليست المرة الأولى

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها لجنة التسعير تثبيت أسعار السولار دون تحريك، وذلك لأن السولار يستخدم في نقل البضائع وهو ما يمكن أن يؤثر على أسعار المواد الغذائية وغيرها، وكذلك لأنه يستخدم في المواصلات العامة التي يستخدمها الملايين من المواطنين.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للوقود ومراجعة أسعاره، والتي تتم بشكل ربع سنوي بثبات أسعار السولار في السوق المحلية، حيث جرى تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، ورفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، ليصبح بنزين 80 بـ 7.25 جنيه للتر، وبنزين 92 بـ 8.50 جنيه، وبنزين 95 بـ 9.50 جنيه.

العمل بالأسعار الجديدة

وبدأت محطات الوقود بالعمل بالأسعار الجديدة للبنزين اليوم منذ الساعة التاسعة صباحاً، وسيستمر العمل بهذه الأسعار حتى شهر أبريل المقبل.

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للوقود وفق آليات عمل محددة، حيث يتم تحريك الأسعار وفقا لعدد من المحددات وهي عملية حسابية يتم العمل عليها وفق معادلة خاصة بأسعار النفط العالمية، وكذلك سعر صرف الدولار والذي يتم استخدمه في شراء المنتجات البترولية والذي يؤثر على الأسعار بشكل كبير، وكذلك بعض التكاليف الأخرى التي تتمثل في النقل والشحن وغيرها .