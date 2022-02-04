نور الدين: لا زيادة في أسعار المواصلات بكفر الشيخ.. وحملات مكثفة بالمواقف

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين بضرورة المتابعة المستمرة، للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة وعدم زيادة في أسعار المواصلات سواء الميكروباص والتاكسي والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها، والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

وتشهد جميع المراكز والمدن، حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بجميع المواقف بكل مدن المحافظة، من قبل رؤساء المدن ونوابهم، بالتعريفة المعمول بها.

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تكثيف الحملات ورصد المخالفات

شدد «نور الدين»، في بيان له، اليوم الجمعة، على جميع الإدارات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات، والتواصل في حالة وجود أي مشكلات أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحريك سعر البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من عام 2022.

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وقالت وزارة البترول في بيان لها، اليوم، إن اللجنة انتهت إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، كالآتي: