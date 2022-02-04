ضبط متهمين بحوزتهما 120 طربة حشيش بقيمة 1.2 مليون جنيه بالشرقية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.

ضبط مواد مخدرة بقيمة 1.2 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما حال إستقلالهما سيارة «ربع نقل» بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وضبط بحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش، زنة 12 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و200 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.