برج السرطان حظك اليوم السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. ثق في نفسك

الحساسية الزائد، الفوضى العقلية، صعوبة التكيف، التشاؤم، الانعزال، لا صعوبة المغفرة، والشخصية الطفولية، كل ذلك من أبرز عيوب امرأة برج السرطان التي تحمل صفات إيجابية كثيرة ولكن عيوبها تطغى على حسناتها ورغم ذلك يغفر لها من يتعامل معها بعد أن يجد نفسه أمام امرأة تحمل داخلها تفاصيل طفلة بريئة تتعامل على طبيعتها.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

ووفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فإن هناك أخبارا ليست سارة ينتظرها اليوم مواليد برج السرطان على المستويين المهني والاجتماعي، إذ أن القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.

ونصحت خبيرة الأبراج أصحاب هذا البرج بأن يثقوا اليوم بأنفسهم وعليهم محاولة التكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

أما على المستوى العاطفي فتخبر عبير فؤاد لأصحاب برج السرطان بأن فينوس في مواجهة برجك.. عليك أن تعتني بمن تحب أو بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال جارحة.

الحب في حياة سيدة برج السرطان

ومن المتعارف على سيدة السرطان، أنها امرأة خلقت للحب كونها شخصاً عاطفياً، مرهف الإحساس، يعشق بجنون، وحنون، وخجول في التعبير عن مشاعره، أو المبادرة بالكشف عنها، حيث تبحث دائماً عن الشخص الذي يلبي احتياجاتها العاطفية، ويعتبر شريكها شخصا محظوظا فتمده بالكثير من الحنان والاهتمام .

جذب امرأة برج السرطان

لا تنجذب المرأة السرطان بسهولة فلديها طقوس في الحب لكسب محبتها، ومنها أن هذه الأنثى تميل إلى الطرق التقليدية في التقرب منها، حيث تركز دائماً على بعض القيم الأخلاقية عند الشريك في العلاقة، مثل الصدق والإخلاص.

كما يجب الحرص على الانتباه إلى أدق التفاصيل الخاصة بامرأة السرطان، وذلك من خلال تذكر المناسبات الخاصة بها، والاحتفال معها، وتفضل هذه الأنثى أن تكون محور الحديث عن العائلة، حيث إن من الأمور التي قد تدل على استلطاف الشريك هو مشاركتها لذكرياتها العائلية، وأخيرا تبحث سيدة السرطان عن الدلال.

مشاهير مولود برج السرطان

من مشاهير مولود برج السرطان، الملاكم العالمي تايسون، والزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، والفنان العالمي سلفستر ستالوني، والفنانين، هاني سلامة، وهاني رمزي، وغادة عبد الرازق، والمطربة الجزائرية وردة