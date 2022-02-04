برج السرطان حظك اليوم الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن واقعيا

يعتبر مولود برج السرطان، بأنه شخص ذكي، ورومانسي وهادئ، حالم، كما أنه محب للسفر والمغامرات، حاد الذكاء وحساس ويعتمد على الحاسة السادسة لديه فى قراراته وتعاملاته، كما أنه يتمتع بالجراءة والشجاعة المطلقة، يسارع في اتخاذ قراراته دون أي تردد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

أكدت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر بمنزل الحظ، لمواليد برج السرطان اليوم، وهذا الحظ يمنحك مخيلة يقظة وواعية تساعدك على فهم الكثير من الأمور ممن حولك، مع مراعاة لحقوقك، كما يجب أن تكون واقعيا، حتى تستطيع إدارة أعمالك وأحوالك المالية، من أجل الوصول الى تحقيق أهدافك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

يستطيع مولود برج السرطان وفق حظك اليوم أن يجد متعة وسعادة اليوم في التواجد مع الأحباب، حيث تجد نفسك تتعامل بحب وعطف ومثالية مع الطرف الاخر، كما يصبح لديك الفرصة كاملة في التعبير عن أفكارك ومشاعرك دون أي ضغوط، لهذا يجب أن تكون جريئا في التعبير عن هذه المشاعر، وفق حظك اليوم.

عيوب مواليد برج السرطان

يتسم مولود برج السرطان بالغموض، والخجل، ويجد صعوبة في التعبير عن نفسه وعن مشاعره، ويصعب فهمه من الطرف الأخر، ويفضل دائما أن يحتفظ بمشاعره لنفسه، كما انه كثير الشك من اجل حماية نفسه، ويجد صعوبة في الثقة بالآخرين، ويعاني من الكثير من المشاكل.

ومن أكثر عيوب برج السرطان، أن له جانب عدواني، يظهر في المناقشات الهامة، خاصة عندما يرفض الجانب الاخر تقبل ارآئه، ويكره أن ينتقده أحد سوء من دائرة أهله أو وسط دائرة أصدقائه المقربين، أو داخل عمله.

مميزات مواليد برج السرطان

يتسم مولود برج السرطان، بقدرته على الابتكار والإبداع في عمله، له الكثير من العواطف والرومانسية، ودائما ما يسعى الى أظاهر عواطفه إلى شريك حياته، كما أنه يجب السيطرة على علاقته وأن يكون حاسما بها.

مشاهير مولود برج السرطان

من مشاهير مولود برج السرطان، الملاكم العالمي تايسون، والزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، والفنان العالمي سلفستر ستالوني، والفنانين، هاني سلامة، وهاني رمزي، وغادة عبد الرازق، والمطربة الجزائرية وردة.