مصادر: لا زيادة في أسعار المواصلات بالمنيا.. نتابع كافة المواقف

تشهد محافظة المنيا، استقرارا في أسعار تعريفة المواصلات، لكافة المركبات التي تعمل سواء بالبنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي؛ رغم ارتفاع أسعار الوقود بحسب بيان وزارة البترول، صباح اليوم الجمعة.

وأكدت مصادر داخل مديرية تموين المنيا وإدارة المرور، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشا دون المساس بأسعار السولار.

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الوحدات المحلية تتابع انتظام العمل بالمواقف

تنفذ الوحدات المحلية داخل مراكز المحافظة، حملات مرور ومتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكافة الجهات المعنية، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات.

أرقام لتلقي شكاوي المواطنين

خصصت غرفة عمليات المحافظة، أرقاما لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي (0862342200 - 0862320001)، وكذلك رقم تلقي الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر «واتساب»، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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رفع سعر البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من عام 2022.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها، اليوم، إن اللجنة انتهت إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، كالآتي: